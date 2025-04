O novo romance de Isabel Figueira continua a dar que falar. Embora o novo amor não tenha sido assumido publicamente pela atriz, noticia a imprensa cor-de-rosa que a mesma encontra-se numa relação com Henrique de Castro.

Henrique, por seu turno, era namorado de Diana Pereira que mantém uma relação com Luís Santos... ex-namorado de Isabel Figueira.

O tema foi hoje, dia 7, assunto no programa 'V+Fama'.

"A Isabel separa-se do Luís, seu companheiro, em setembro. Finais de setembro o Luís vai conhecer através de uma festa a Diana Pereira. E só muito mais tarde - por volta de fevereiro de 2025 - a Isabel, por mero acaso, […] vai conhecer o Henrique numa festa. Aí houve uma pequena aproximação entre eles", adiantou o comentador António Leal e Silva.

"Não há aqui trocas e baldrocas de lado nenhum. Há é uma coincidência", assegurou o apresentador Adriano Silva Martins.

Não ficando satisfeito com a explicação, Pedro Capitão notou que soube que Luís "tinha ficado surpreendido" quando Diana assumiu a relação com Henrique de Castro. Portanto, o mais provável, segundo os comentadores, era que Diana e Luís estivessem separados, mas tivessem perspetivas diferentes sobre este afastamento. Se para Diana estava tudo terminado, para Luís as coisas não seriam assim tão claras...

