1. Perda de memória

O sinal mais comum da Doença de Alzheimer, especialmente nas fases iniciais, é o esquecimento de informações recentes. Outros exemplos incluem o esquecimento de datas importantes ou eventos e repetir a mesma pergunta ou frase várias vezes.

2. Dificuldade em resolver problemas simples

Algumas pessoas podem perder a capacidade para desenvolver e seguir um plano de trabalho. Podem ter dificuldade em seguir uma receita familiar ou gerir as suas contas mensais. Podem ter muitas dificuldades de concentração e levar muito mais tempo para fazer coisas que habitualmente faziam de forma mais rápida.

3. Dificuldade em fazer contas

A dificuldade em fazer contas ou mesmo em reconhecer os números é um dos principais sintomas deste tipo de demência.

4. Trocar o lugar das coisas

Os doentes com este tipo de demência podem colocar as coisas em lugares desadequados. Podem perder os seus objetos e não serem capazes de voltar atrás no tempo para se lembrarem de quando ou onde os usaram. Às vezes, podem até acusar os outros de roubo.

5. Alterações do humor ou personalidade

O humor e a personalidade das pessoas com Doença de Alzheimer pode alterar-se. Podem tornar-se confusos, desconfiados, deprimidos, com medo ou ansiosos. Podem começar a irritar-se com facilidade em casa, no trabalho ou com os amigos.

6. Dificuldade em perceber imagens ou relações especiais

Ter problemas de visão pode ser um sinal de Doença de Alzheimer. Podem ter dificuldades de leitura, dificuldades em calcular distâncias e determinar uma cor ou contraste. Em termos de perceção, a pessoa pode passar por um espelho e achar que é outra pessoa, não reconhecendo a sua imagem. Confundir pessoas próximas, familiares, é outro sinal.

7. Afastamento da vida social

As pessoas com Doença de Alzheimer podem começar a abandonar os seus hobbies, atividades sociais, projetos ou desportos favoritos. Podem também, por exemplo, revelar dificuldade em executar tarefas do quotidiano, como usar um telefone.

8. Perda da capacidade de decisão

Outro sintoma é a perda da capacidade de julgamento ou tomada de decisão. Por exemplo, podem não ser capazes de perceber quando os estão a enganar e por isso ceder a pedidos de dinheiro. Podem vestir-se desadequadamente ou mesmo não não ir logo ao médico quando têm uma infeção, pois não reconhecem esse problema.

10. Problemas de linguagem

As pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades em acompanhar ou inserir-se numa conversa. Podem parar a meio da conversa e não saber como continuar ou repetir várias vezes a mesma coisa.