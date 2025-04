Isabel Figueira parece ter reencontrado o amor. O tema foi debatido no 'Passadeira Vermelha' desta sexta-feira e Liliana Campos revela que sabe "que os dois não se escondem".

O programa mostrou ainda a primeira foto do casal, publicada na rede social Threads pelo companheiro da atriz.

De referir que o suposto namorado de Isabel Figueira é Henrique de Castro, antigo companheiro de Diana Pereira que namora agora com Luís Santos ('ex' de Isabel Figueira), segundo notícia avançada pela 'Noite das Estrelas'.

De recordar que Isabel viveu um romance de três anos com Luís Santos e tudo acabou em setembro do ano passado. No início deste ano o filho de Fernando Santos assumiu o amor com Diana Pereira.

