Nomeada ao lado de Pedro e Jéssica Fernandes, Joana foi a escolhida para deixar, este domingo, dia 6 de dezembro, o programa 'Big Brother – A Revolução', da TVI.

Para esta semana que se segue, André, Jéssica F., Carina e Zena são os nomeados e estão em risco de sair já no próximo domingo, 13 de dezembro.

De referir ainda que Pedro é o líder desta semana e foi o concorrente que nomeou Zena - uma nomeação direta.

Carina ameaça abandonar o programa

A concorrente do norte, que voltou a ter uma nova oportunidade para continuar no reality show, não reagiu da melhor maneira à expulsão de Joana, de quem é muito próxima, e ameaçou desistir do programa.

"Abram a porta que eu vou sair. Está tudo tolo", começou por reagir Carina, dirigindo-se para o closet para fazer as malas.

De seguida, foi mandada ao confessionário para falar com Teresa Guilherme mas antes, Pedro tentou acalmar a colega. "Caguei para esta m****. Mas está tudo bem? Eu inscrevi-me no 'Love on Top'? Já pensaste que se calhar eu não quero estar aqui?", disse Carina a Pedro.

Já em conversa com Teresa Guilherme, Carina voltou a frisar: "Quero desistir, se me puderem tirar daqui já, já, eu agradeço".

A apresentadora realçou que a jovem concorrente foi a escolhida para entrar de novo no programa, mas esta continuou a mostrar vontade se sair da casa mais vigiada do país.

"Eu não me inscrevi no 'Love On Top', peço desculpa. Não vou conviver com dois casais nem com o Pedro. [...] Não me quero passar, não estou feliz, estive a semana toda a falar em desistir", explicou de seguida a concorrente. De referir que, até agora, não foi confirmada a saída de Carina. Por isso, a concorrente terá decidido mater-se na casa.

