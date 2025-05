A ex-concorrente do 'Big Brother' Jéssica Antunes esteve recentemente no podcast 'Eu Estou ON', onde fez algumas revelações sobre a sua participação no reality show da TVI.

Questionada se voltaria a participar num reality show, a influenciadora digital assegurou que apenas poderá ponderar a possibilidade depois de os dois filhos completarem 18 anos. Jéssica e o companheiro, Rui Figueiredo, que conheceu no 'BB', são pais de Isaac, que nasceu em 2022, e Benedita, que veio ao mundo em 2024.

Contudo, a influenciadora admite que já voltou a ter um convite para entrar num programa da TVI mas não teve oportunidade de aceitar por imposição de uma outra participante.

"Na altura em que o Rui voltou a entrar, no 'Desafio Final', eu também fui convidada a entrar mas, por imposição de uma concorrente, não entrei", contou, revelando estar a referir-se a Joana Albuquerque.

"Ela queria que ele entrasse realmente sem mim para conseguir as reações que ele tinha tido no último programa, mas não conseguiu", referiu, por fim.

Leia Também: "Quem da televisão te surpreendeu pela negativa?" O Pedro Teixeira