Esta sexta-feira, dia 4, Sofia, última concorrente expulsa do reality show da TVI 'Big Brother', esteve à conversa com Fátima Lopes. Foi neste contexto que a entrevistada aproveitou para responder aos comentários de Ana Garcia Martins e do psicólogo Quintino Aires.

"Não podemos agradar a todos. Era apenas a percepção errada da 'Pipoca' em relação a mim. Gosto de críticas construtivas. Críticas destrutivas entram a 100 e saem a mil", notou.

"O contributo que dei foi a marca que deixei nas pessoas, o anúncio contra o bullying, tive momentos fantásticos na casa. Marcou quem gosta de ser marcado pelo positivo", acrescentou, defendendo-se dos comentários que a chamavam de 'planta'.

Entretanto, falou igualmente dos comentários de Quintino. "Fiquei desagradavelmente surpreendida com os comentários que vi serem feitos sobre mim, porque para mim era ofensas à minha honra. A chamarem-me mentirosa, ruim, insuportável, passivo-agressiva. Esperava muito mais de comentadores que tenho em alta consideração. Acho que não deveria ser permitido no canal da Cristina Ferreira comentários destrutivos. Estava à espera de mais sobretudo de um psicólogo".

