Beber diariamente um copo de água morna com gotas de limão em jejum ajuda a eliminar as toxinas acumuladas durante a noite, a equilibrar o pH do organismo e a fazer a digestão.

O corpo humano desintoxica o próprio organismo através da função de diferentes órgãos como é o caso dos rins, intestinos ou fígado. "A alimentação é contudo responsável por fornecer a matéria-prima que o organismo, de uma forma geral, e estes mesmos órgãos, em particular, necessitam para trabalhar de forma eficiente", explica a nutricionista Lillian Barros. E acrescenta: "Por si só este hábito já ajuda a consumirmos pelo menos mais um copo de água por dia. Hábito este que muitas vezes é negligenciado por esquecimento e por falta de rotina, obrigando o nosso organismo a concentrar a urina e dificultando o trabalho natural dos órgãos responsáveis pela eliminação, neste caso em particular os nossos rins". O que tem o limão? O limão é uma fruta rica em vitaminas e minerais como tiamina, riboflavina, magnésio, fósforo, cálcio e potássio. "Além de ser um desintoxicante natural, a água com limão deixa a pele radiante, graças ao seu teor de vitamina C, que participa na síntese de colagénio", conclui a nutricionista. Algumas pessoas podem ser sensíveis ou alérgicas ao limão, pelo que podem sentir desconfortos gastrointestinais ou problemas na pele como dermatite. Nesses casos, deve suspender a toma de água com limão e procurar um médico ou nutricionista.