Segundo um estudo da Universidade de Telavive, liderado pela investigadora e médica Daniela Jakubowicz, o ser humano está programado para tomar o pequeno-almoço antes das 09h30.

De acordo com esta especialista em medicina interna e endocrinologia, as primeiras horas da manhã são a melhor altura do dia para metabolizarmos a primeira refeição.

Daniela Jakubowicz investiga há vários anos o papel do cronograma de ingestão alimentar de acordo com os ritmos circadianos. Para esta cientista, comer antes das 09h30 "melhora a expressão dos genes que nos ajudam a perder peso", conclui o estudo citado pelo jornal espanhol La Vanguardia.

Segundo a investigadora, que também é médica, a toma do pequeno-almoço às primeiras horas da manhã também melhora a os níveis de glicemia e insulina no sangue.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram 36 voluntários: 50% eram obesos e todos tinham diabetes.

No estudo, os participantes tomaram o pequeno-almoço e o almoço no primeiro dia e no segundo dia apenas almoçaram. Análises ao sangue revelaram uma maior expressão dos genes relacionados com a perda de peso no primeiro dia. "O momento certo para tomar o pequeno-almoço é antes das 9h30. Melhora o metabolismo do organismo, facilita a perda de peso e atrasa as complicações associadas à diabetes tipo 2 e outros distúrbios relacionados com a idade", concluiu a investigadora israelita.

