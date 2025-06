Todos os dias, mais de 1257 pessoas em todo o mundo são diagnosticadas com cancro do pâncreas e estima-se que cerca de 1184 morrerão devido a esta doença, sendo a taxa de sobrevivência é de 2 a 9% aos 5 anos. Um artigo do médico Carlos Sottomayor, oncologista e diretor de serviço do Hospital Pedro Híspano.

Mohamed_hassan/Pixabay