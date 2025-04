Carina, Érica, Gonçalo, Manuel Rodrigues, Sara e Tiago: estes são os concorrentes que estão em risco de sair da casa mais vigiada do país. Conforme foi revelado nas redes sociais do reality show da TVI, dois deles irão despedir-se hoje, dia 10, do programa.

De recordar que para além da habitual gala de domingo, os telespectadores têm contado com uma gala especial, todas as quintas-feiras.

Quem é que irá sair?

A gala, note-se, começa às 21h35.

