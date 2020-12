De coração partido, Micaela Oliveira quebrou o silêncio após a morte de Sara Carreira, com quem tinha lançado recentemente uma coleção de roupa.

A estilista recorreu ao Instagram para partilhar uma pequena homenagem à amiga, que partiu no sábado passado, dia 5 de dezembro.

Nas stories da rede social, Micaela publicou uma fotografia onde aparece a dar um beijinho à filha mais nova de Tony Carreira e apenas escreveu: "Meu amor". Veja na galeria.

De recordar que no mês passado, depois de ambas terem estado no 'Casa Feliz', da SIC, Micaela partilhou algumas imagens da presença no programa e da coleção, e disse em ambas as fotografias: "Para voares não precisas de asas, basta sonhares.Caminhei ao teu lado neste sonho mas agora é o tempo de voares sozinha... voa".

Sara Carreira morreu num aparatoso acidente de carro, no sábado, na A1, perto de Santarém. O namorado, Ivo Lucas, era quem estava a conduzir a viatura e continua internado no hospital. Leia Também: Ivo Lucas transferido para Lisboa. Resultado dos exames e novos detalhes

O funeral da jovem artista, de 21 anos, decorreu esta quarta-feira, em Lisboa. Neste momento difícil, a família quis que as cerimónia fúnebres fossem apenas para as pessoas que eram mais próximas de Sara e pediram para que fosse respeitada esta decisão. Leia Também: Família despede-se de Sara Carreira. "Um abraço de conforto"