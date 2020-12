O funeral de Sara Carreira realiza-se esta quarta-feira, dia 9 de dezembro. De recordar que antes de darem início às cerimónias fúnebres, a família emitiu um comunicado onde referiu que este é um momento privado e reservado à família e amigos mais próximos, pedindo "compreensão e respeito" por esta decisão.

O velório da filha mais nova de Tony Carreira decorreu na Basílica da Estrela, em Lisboa, e esta terça-feira foram muitas as figuras públicas que fizeram questão de se deslocar ao local para se despedirem de Sara Carreira, entre elas a melhor amiga Bárbara Bandeira.

Também estiveram presentes muitos fãs, que prestaram uma homenagem à jovem cantora, de 21 anos. De acordo com o 'Diário da Manhã', da TVI, no exterior, numa tenda, havia um livro onde as pessoas, de forma organizada, podiam deixar um tributo a Sara.

No Instagram, a cantora Ágata fez entretanto questão de deixar uma mensagem de apoio a toda a família no dia em que esta se despede de Sara.

"No dia de despedida, um abraço de conforto para a Fernanda, para o Tony e para os irmãos Mickael e David, e toda a família. Somos muito pequeninos, nada está nas nossas mãos... A vida tem momentos que não conseguimos gerir", escreveu.

Recorde-se que Sara Carreira morreu numa aparatoso acidente de carro, no sábado passado, 5 de dezembro, na A1, perto de Santarém. Quem conduzia o carro era o namorado da cantora, Ivo Lucas, que continua internado no hospital.

Logo após a notícia da morte de Sara, foram muitas as homenagens que começaram a circular nas redes sociais, assim como na televisão portuguesa. Além disso, este momento que chocou o país levou Rita Ferro Rodrigues e Ana Garcia Martins a recordarem perdas também difíceis.

Leia Também: Pai e irmã de Ivo Lucas quebram silêncio e partilham foto ternurenta

Leia Também: Morte de Sara Carreira chega à imprensa internacional