O pai de Ivo Lucas, João Lucas, e a irmã do artista, Diana Lucas, quebraram o silêncio depois do aparatoso acidente que vitimou Sara Carreira e deixou Ivo Lucas internado no hospital.

Ambos recorreram ao Instagram para prestar uma carinhosa homenagem à filha mais nova de Tony Carreira.

Esta segunda-feira, 7 de dezembro, João e Diana Lucas publicaram na rede social uma fotografia ternurenta de Sara Carreira com Ivo. "Que balada tão bonita", pode ler-se na imagem. Na legenda, enquanto João colocou um emoji de uma estrela, Diana escolheu um emoji de uma coração.

Perante as publicações, a caixa de comentários 'encheram-se' com mensagens de apoio. Veja abaixo:

