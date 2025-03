David Hasselhoff reagiu à morte da ex-mulher Pamela Bach, com quem esteve casado entre 1989 e 2006, e que foi encontrada já sem vida em sua casa, em Los Angeles, no dia 5 de março. Tinha 62 anos.

Numa declaração enviada à People, o ator, que tem em comum com Pamela as filhas Taylor, de 34 anos, e Hayley, de 32, disse: "A nossa família está profundamente triste com o recente falecimento da Pamela Hasselhoff."

"Somos gratos pela demonstração de amor e apoio durante este momento difícil, mas pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos e enfrentamos este momento desafiador", acrescentou.

De acordo com a People, as filhas de Pamela ainda não se manifestaram publicamente após a morte da mãe, mas Hayley publicou no Instagram uma partilha de uma conta de fãs que destacou uma foto dos pais em 1996. À publicação adicionou um emoji em forma de coração branco.

© Hayley Hasselhoff/Instagram

David Hasselhoff e Pamela casaram-se em 1989 depois de se terem conhecido no set de 'Knight Rider'. Em 1990 deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Taylor, e em 1992 nasceu Hayley.

O casal entrou com o pedido de divórcio em 2006, 16 anos depois de terem dado o nó, e receberam na altura a custódia partilhada das filhas, que tinham 16 e 12 anos.

Leia Também: Ex-mulher de David Hasselhoff, Pamela Bach, encontrada morta em casa