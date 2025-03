David Hasselhoff conquistou a fama mundial depois de protagonizar 'Knight Rider' e 'Marés Vivas' (ambas as séries estreadas nos anos 80). No entanto, no que à vida pessoal diz respeito, foi nos anos 90 que atingiu o seu 'auge'.

O ator deu as boas-vindas à primeira filha, Taylor, em 1990. Dois anos depois, em 1992, nasceu a segunda filha, Hayley. Ambas são fruto do casamento de David com Pamela Bach, união que durou entre 1989 e 2006. Na altura da separação, recorda a People, alegaram "diferenças irreconciliáveis".

"Sempre o amei e vou amar, e tenho amor e paixão por ele", disse Pamela - que morreu no dia 5 de março - à The Associated Press na época.

A família esteve debaixo do olho público, aliás, até chegaram a ter um reality show, mas de curta duração, na A&E, chamado 'The Hasselhoffs', e que foi cancelado em 2010 ao fim do segundo episódio, como informou a CBS na altura.

Em 2015, em conversa com o The Guardian, o ator partilhou que tentou manter a vida das filhas o mais normal possível, apesar da fama ter estado sempre lado a lado.

