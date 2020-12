A fadista Cristina Branco e a filha mais nova sofreram ferimentos ligeiros na sequência do acidente que, no sábado, vitimou a jovem cantora Sara Carreira.

As forças de segurança indicaram, ontem, que no trágico acidente na A1 estiveram envolvidos quatro veículos.

Do acidente tinham resultado, para além da vítima mortal e do ferido grave (Ivo Lucas), dois feridos ligeiros. Sabe-se agora que esses feridos são a fadista Cristina Branco e a filha mais nova.

A informação foi avançada por Tiago Salazar, ex-companheiro da fadista, na rede social Facebook: No acidente "podia ter morrido a minha filha mais nova e a sua mãe".

"Efetivamente estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém e, felizmente, saíram apenas com fraturas ósseas, deste acidente que há a lamentar a morte de uma menina, e tudo o resto não releva de importância de apontar o dedo", escreveu.

Tiago Salazar assumiu ainda que "não há nenhum medo" que o "assole como o de perder um filho ou quem" ame. Reconheceu o ex-companheiro da fadista que "morre-se com uma facilidade extrema. Daí só poder dizer que amem e digam que amam e amem o mais e melhor que possam cada instante das vossas vidas. Só de saber do acidente já foi o suficiente para me sentir como quem choca num paredão".

O escritor expressou ainda "a dor solidária" a Tony Carreira, pai da jovem Sara Carreira.

[Notícia atualizada às 20h04]

