A morte repentina de Sara Carreira, na sequência de um trágico acidente de carro, este sábado, dia 5, deixou o país em choque.

Tendo isto em conta, a SIC e a TVI decidiram cancelar os programas que tinham agendados para este domingo, dia 6.

Os anúncios foram feitos por ambas as estação de televisão no Instagram.

"Em virtude desta perda brutal, a SIC decidiu não realizar os programas 'Olhó Baião!' e 'Domingão em Casa' deste dia 6 de dezembro. Estamos a acompanhar a evolução do estado clínico do ator Ivo Lucas, com quem nos solidarizamos neste momento duplamente difícil e a quem a SIC deseja uma recuperação plena e prestará o apoio que for necessário", lê-se na página da SIC.

Por seu turno, na conta da TVI é comunicado: "A TVI não emite este domingo o 'Somos Portugal' em respeito pelo trágico desaparecimento de Sara Carreira. O 'Somos Portugal' é um programa que celebra os artistas e o país, mas num registo não adequado ao momento. A TVI endereça à família Carreira, com quem tem históricas ligações, os seus sentimentos".

