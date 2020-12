Desde a morte de Sara Carreira que a família da jovem cantora, de 21 anos, se mantém de luto, em silêncio. As primeiras palavras chegaram em comunicado, onde pediam "paz" e "privacidade" neste momento difícil que estão a viver.

No entanto, esta quinta-feira, um dia depois do funeral, o irmão de Tony Carreira, José Antunes, decidiu quebrar o silêncio e deixar um agradecimento por todo o carinho e apoio que têm recebido.

"Bom dia, gostaria de agradecer a todas as pessoas que por sms, telefonemas ou redes sociais enviaram mensagens com palavras de apoio. Obrigado do fundo do coração", escreveu na sua conta de Facebook.

Recorde-se que Sara Carreira morreu no sábado passado, dia 5 de dezembro, num acidente de carro. Quem conduzia o veículo que transportava Sara era o seu namorado, Ivo Lucas, que continua internado no hospital.

