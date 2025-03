Rita Guerra esteve entre o leque de convidados que nos dias 8 e 9 de março subiram ao palco nos concertos de Tony Carreira no Meo Arena, em Lisboa.

Através das redes sociais, a cantora agradeceu ao amigo o convite especial e mostrou-se de coração cheio por ter atuado a seu lado.

"A vida tem-me proporcionado momentos únicos e ontem foi um deles. Muito obrigada pelo convite, Tony, e muito obrigada a todas as pessoas envolvidas na produção, que me receberam com tanto carinho. Muito obrigada ao público", declarou.

Às suas palavras, Rita juntou uma fotografia do momento em que, em palco, se juntou a Tony Carreira.

Leia Também: Tony Carreira faz agradecimento a fãs: "Obrigado nunca será suficiente"

Leia Também: Neta de Tony Carreira diverte-se no concerto do avô