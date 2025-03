Diogo Alexandre esteve entre as muitas figuras públicas que no último fim de semana marcaram presença nos espetáculos de Tony Carreira no Meo Arena (que decorreram a 8 e 9 de março).

O vencedor de 'Secret Story 8' teve a oportunidade de conhecer o músico nos bastidores do espetáculo e mostrou-se lisonjeado com a forma como foi recebido.

"Nunca imaginei ouvir pessoalmente as palavras bonitas que o Tony me disse", realçou na rede social Instagram, onde mostrou uma fotografia ao lado do famoso músico português.



© Reprodução Instagram - Diogo Alexandre

