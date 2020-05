As pizas, as lasanhas e as famosas pastas figuram entre as especialidades gastronómicas mais apreciadas em todo o mundo. A italiana pode ser a mais global mas a francesa, a portuguesa, a espanhola e a russa também têm muitos adeptos. Apetece-lhe variar os menus que tem andado a servir nas últimas semanas apostando em receitas com confeções e ingredientes com um toque muito europeu? Então tem aqui muitas sugestões para experimentar!

1. Scones de farinha integral com arandos e iogurte natural

A receita original terá sido criada na Escócia, embora também há quem defenda que tenha origens dinamarquesas. Estes representam uma deliciosa e nutritiva alternativa aos tradicionais. O acompanhamento perfeito para um chá a meio da tarde ou para um convívio à hora do lanche com familiares e/ou amigos. Os mais pequenos vão adorar.

2. Croassãs de chocolate negro

Os franceses é que os popularizaram mas uma das correntes garante que a origem dos croassãs é austríaca. Também há quem defenda que os primeiros foram confecionados na Turquia. Esta é uma deliciosa sugestão para o pequeno-almoço ou para o lanche, que vai maravilhar crianças e adultos. Também a pode preparar com chocolate branco.

3. Pintxos rústicos com azeitonas verdes, anchovas e tomate-cereja

Muito apreciados na região basca espanhola, são uma das tapas que pode preparar facilmente para usar como entrada ou como petisco na próxima reunião de familiares, amigos e/ou colegas que fizer em casa. Se preferir, use azeitonas pretas ou azeitonas verdes recheadas com pimentos, muito apreciadas no território da Pensínsula Ibérica.

4. Aperitivo fresco de pimentos piquillo

Em Portugal, o nome ainda não diz muito a muitos. Mas, aqui mesmo ao lado, nuestros hermanos são grandes apreciadores desta variedade de pimentos. Muito populares em Espanha, têm um sabor menos intenso que os pimentos vulgares. Está à procura de uma receita diferente para uma entrada? Não procure mais. Esta é a sugestão ideal para si!

5. Camembert panado com doce de framboesa

Uma receita francesa, deliciosa, com as calorias e a (pouca) gordura sob controlo. Recomendada para crianças, idosos e desportistas, é também indicada para pessoas que sofram de osteoporose e/ou que tenham problemas com os dentes. É confecionada com o popular queijo camembert, originário da região da Normandia, no norte de França.

6. Burrata com pesto de rúcula e agridoce de tomate