Ovos em cocote com salmão fumado e pimenta-preta

Preparação

1. Corte as fatias de salmão em tiras ou pedaços finos. Passe os ovos por água.

2. Ponha uma caçarola ou um tacho com água no fogão. Coloque os ovos no fundo do recipiente, com muito cuidado, com a ajuda de uma colher de pau. Assim que a água começa a ferver, conte três minutos.

3. Retire os ovos e descasque-os sem os danificar. Corte-os ao meio e transfira-os para um prato de servir.

4. Tempere os ovos com sal e pimenta-preta e distribua os pedaços de salmão por cima dos ovos. Sirva-os de imediato, acompanhados de tostas e/ou de pão torrado.