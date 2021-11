Crumble de frutos silvestres com aveia e quinoa

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 190º C. Use uma taça grande para misturar os frutos silvestres com o açúcar, a canela, o amido de milho e o sumo de limão. Transfira o preparado para uma forma redonda funda e reserve.

2. Bata a manteiga e o açúcar mascavado noutra tigela, até formar um creme. Junte a quinoa, a aveia, as amêndoas e o sal e misture.

3. Polvilhe, uniformemente, esta massa sobre os frutos silvestres. Leve ao forno por 40 a 50 minutos. Deixe o crumble arrefecer e depois sirva, decorado com mirtilos, amêndoas picadas e folhas de hortelã.