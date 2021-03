Bolo de aniversário saudável

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 200º C. Peneire a farinha de amêndoa e o fermento para um recipiente. Acrescente a raspa e o sumo do limão. Junte as gemas e 100 gramas de doce de framboesa e misture, com o auxílio de uma batedeira.

2. À parte, bata as claras em castelo e envolva no preparado anterior, de forma a obter uma mistura homogénea. Disponha a massa do bolo numa forma para bolo de aniversário amovível e antiaderente.

3. Adicione as framboesas e leve ao forno durante cerca de 25 minutos. Quando estiver cozido, retire o bolo do forno e deixe arrefecer.

4. Hidrate as folhas de gelatina na água fria. Escorra-as e acrescente duas colheres de sopa de água fervente para as dissolver. Disponha os iogurtes num recipiente e junte a gelatina. Adicione 80 gramas de doce de framboesa e misture todos os ingredientes.

5. Quando o bolo estiver frio, sobreponha-lhe o preparado de iogurte e leve ao frigorífico até ficar com uma consistência sólida e firme, durante cerca de 12 horas.

6. Desenforme e decore com o restante doce de framboesa, raspas de limão e groselhas frescas. Sirva o bolo morno ou frio.