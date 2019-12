Tronco de Natal light com chocolate negro

Preparação

1. Bata as gemas com 60 g de açúcar. Noutro recipiente, bata as claras em castelo com 30 g de açúcar. Envolva o primeiro batido com metade das claras.

2. Adicione o cacau previamente peneirado ao preparado anterior e acrescente as restantes claras.

3. Coloque a massa num tabuleiro forrado com papel próprio para cozer e leve ao forno a 200º C durante cerca de vinte e cinco minutos, controlando a cozedura.

4. Retire do forno e vire sobre uma folha de papel polvilhada com açúcar.

5. Prepare o recheio. Ferva o leite com as natas e deite o chocolate partido sobre as natas, mexendo bem até obter uma consistência homogénea. Espalhe com uma espátula o recheio sobre o biscuit cozido e completamente arrefecido.

6. Enrole o biscuit e coloque no frigorífico durante 20 minutos.

7. Corte na diagonal as extremidades do biscuit. Coloque-o numa travessa e faça a montagem de forma aparecer um tronco. Cubra o tronco com a cobertura liquida. Decore com groselhas e raspas de chocolate e sirva. Boas festas!