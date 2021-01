Bolo-rei light

Preparação

1. Corte os frutos desidratados em pequenos pedaços e coloque-os a macerar em vinho do Porto durante cerca de uma hora.

2. Lave, descasque e coza a batata-doce. Reduza-a a puré, com uma varinha mágica e deixe arrefecer até estar morno.

3. Peneire a farinha de amêndoa e o amido de milho. Adicione o fermento e a raspa de laranja. Misture.

4. Numa tigela, com o puré de batata-doce, acrescente gradualmente os ovos, o mel e a bebida de amêndoa enquanto mexe com um batedor de varas. Tempere com canela, o sumo da laranja e uma pitada de sal e envolva.

5. Aos poucos, junte o preparado de farinhas e misture todos os ingredientes. Por fim, acrescente as frutas desidratadas, bem escorridas.

6. Cubra o recipiente com película antiaderente e um pano e deixe repousar durante 90 minutos. Pré-aqueça o forno a 200º C.

7. Disponha a massa num tabuleiro com uma forma redonda improvisada de folha de papel vegetal e faça um buraco ao centro. Pode também usar uma forma amovível com um buraco ao centro.

8. Pincele o bolo com gema de ovo e decore distribuindo frutos secos. Leve o bolo ao forno a 180º C, durante 45 minutos, até ficar dourado.

9. Retire o bolo-rei do forno, deixe-o arrefecer e polvilhe-o, de seguida, com coco ralado. Sirva-o ainda morno ou frio.