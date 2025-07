Tortilha de batata com toque caseiro

Preparação

Descasca-se as batatas e cortam-se em rodelas finas ou cubos pequenos. Descasca-se a cebola e lamina-se em meia-lua. Leva-se uma frigideira larga ao lume com o azeite e deixam-se as batatas e a cebola a cozinhar lentamente, em lume brando, até ficarem macias mas sem ganhar cor. Retiram-se do lume, escorrem-se e reservam-se.

Batem-se os ovos numa taça grande com uma pitada generosa de sal e um pouco de pimenta. Junta-se a mistura de batata e cebola aos ovos batidos e envolve-se bem. Deixa-se repousar cinco minutos para que os sabores se fundam.

Aquece-se novamente a frigideira (com um fio do azeite usado) e verte-se a mistura. Cozinha-se em lume médio-baixo até a base estar dourada e a tortilha começar a soltar-se. Com a ajuda de um prato largo ou tampa, vira-se a tortilha e cozinha-se o outro lado até ficar firme e dourada. Pode polvilhar-se com salsa fresca no final, para um toque de cor e frescura.

Sirva-se quente, morna ou fria — como mais apetecer.