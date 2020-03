Burrata com pesto de rúcula e agridoce de tomate

Preparação

1. Coloque, num robô de cozinha, a rúcula, os dentes de alho, o queijo parmesão, a raspa de limão e o miolo de noz. Triture até obter uma pasta.

2. Adicione, pouco a pouco, o azeite até obter um preparado homogéneo. Tempere com sal e reserve no frigorífico.

3. Prepare, de seguida, o agridoce de tomate. Pique finamente o alho e as chalotas e leve-as, numa frigideira com azeite, ao lume a refogar.

4. Junte os tomates-cherry cortados ao meio e o açúcar e deixe caramelizar ligeiramente.

5. Refresque o preparado com o vinagre e, de seguida, com o vinho branco. Finalize com o basílico, retifique os temperos e reserve.

6. No momento de empratar, escorra a burrata. Distribua um pouco de pesto de rúcula num prato de servir ou numa pequena travessa, sobreponha a burrata e tempere com um fio de azeite extra virgem, flor de sal e pimenta moída.

7. Junte o agridoce de tomate e decore com folhas de basílico, a flor comestível e um novo fio de azeite. Bom proveito!