Timbale de maçãs de Val Venosta, beringela e queijo na grelha

Preparação

1. Lave as maçãs. Corte-as ao meio, retire-lhes as sementes e corte-as em rodelas de aproximadamente um centímetro de grossura. Corte a beringela e o queijo em lâminas grossas.

2. Coloque as maçãs, as beringelas e o queijo numa saladeira. Tempere com o azeite e o sumo de limão e deixe marinar.

3. Tempere a marinada com sal e pimenta. Grelhe a beringela, a maçã e o queijo de ambos os lados.

4. Num prato de servir, alterne as rodelas de beringela, de maçã e de queijo, sobrepondo-as. Tempere o timbale com pimenta e decore com folhas de hortelã. Sirva de imediato.