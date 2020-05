Bifes de peru com tiras de curgete e cenoura

Preparação

1. Tempere os bifes de peru com o sumo do limão, a pimenta e o sal. Reserve.

2. Lave muito bem o alecrim. Descasque a cebola e o alho. Corte a cebola em rodelas, de espessura fina, e pique o alho. Lave muito bem os cogumelos.

3. Pré-aqueça o forno a uma temperatura moderada, cerca de 180º C. Corte uma folha, relativamente grande, de papel de alumínio e coloque num tabuleiro.

4. Disponha os bifes no tabuleiro e acrescente a cebola, o alho, os cogumelos, o alecrim e regue com uma colher de sopa de azeite. Feche o preparado hermeticamente, de modo a evitar a saída de líquidos. Leve o tabuleiro ao forno e deixe cozinhar durante, aproximadamente, 30 minutos.

5. Enquanto aguarda que os bifes estejam confecionados, prepare os legumes. Lave muito bem a curgette e a cenoura e, com o auxílio de um descascador de legumes, corte-as em tiras longitudinais (no sentido do cumprimento).

6. Escalde as tiras de legumes em água a ferver durante alguns minutos e, depois, coloque-as em água fria, de modo a provocar um choque térmico, até arrefecerem.

7. Disponha os legumes num prato de servir e sobreponha o preparado da carne em papelote. Sirva de imediato.