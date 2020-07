Salada de salmão fumado com folhas verdes

Preparação

1. Lave a rúcula, os canónigos, os rabanetes e o tomate-cereja. Faça uma cama com a rúcula e os canónigos nos pratos.

2. Corte os rabanetes em finas rodelas e sobreponha-as aos vegetais verdes. Adicione as fatias de salmão em rolinhos, o tomate-cereja e as azeitonas.

3. Polvilhe a salada com as sementes de papoila. Tempere com azeite e vinagre e polvilhe com orégãos.