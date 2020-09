Couve-lombarda recheada com arroz

Preparação

1. Separe as folhas maiores da couve e escalde-as em água a ferver com sal durante um minuto. Escorra e reserve.

2. Descasque a abóbora e a cebola, e tire as sementes aos pimentos. Corte as hortaliças em pedacinhos e salteie-as numa frigideira anti-aderente com um fio de azeite. Quando estiverem tenras, acrescente o arroz cozido, misture bem e retire do lume. Pré-aqueça o forno a 150º C.

3. Estenda as folhas de couve que reservou e distribua, por cima, a mistura de arroz e hortaliças. Enrole as folhas de couve sobre o recheio como se fosse um embrulho.

4. Unte uma travessa refratária com azeite e disponha os embrulhos de couve, regando-os com o molho de tomate frito (melhor se for light) e o caldo de legumes.

5. Leve ao forno a 150º C, durante uma hora. Sirva a couve recheada, acompanhada do molho de tomate.