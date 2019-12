Salmão com puré sobre cama de vegetais e frutos secos

Preparação

1. Leve uma frigideira ao lume com metade do azeite. Tempere o salmão com o sal fino e com o alho em pó e cozinhe-o de ambos os lados.

2. Leve um tacho com o restante azeite ao lume. Junte os vegetais, tempere com o sal marinho e deixe saltear.

3. Prepare o puré de batata, seguindo as instruções da embalagem.

4. Retire o peixe do lume para um tabuleiro. Use a gordura que ficou na frigideira para saltear as rodelas de limão juntamente com os grãos de pimenta-preta.

5. Faça uma cama de vegetais nos pratos de servir. Cubra-a com os frutos secos e sobreponha-lhe o salmão. Sirva o peixe com o puré, temperado com a pimenta-preta, decorado com as rodelas de limão e com raminhos de funcho.