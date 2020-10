Camembert tostado com ervas aromáticas e mel

Preparação

1. Cubra o fundo de um pequeno tabuleiro com papel vegetal. Ligue o forno a 180º C.

2. Disponha o queijo sobre o papel vegetal, regue-o com o mel e cubra-o com as ervas aromáticas.

3. Leve o queijo ao forno até tostar.

4. Retire o camembert do forno e transfira-o cuidadosamente para um prato de servir. Sirva o queijo quente.