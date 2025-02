Considerado uma praga agrícola em diferentes paragens, no México e noutras regiões da América Latina, o Ustilago maydis confere ao milho qualidades que fazem deste ingrediente um produto gourmet de alto valor gastronómico e nutricional. Trata-se de um verdadeiro “diamante negro” da culinária. Uma especialidade que chama pelo nome de huitlacoche (“sujidade que dorme”).

Explicado de forma sintética, o fungo infecta o milho através dos estigmas ou feridas na planta, penetrando os tecidos e desencadeando uma proliferação descontrolada de células vegetais. As galhas resultantes contêm esporos fúngicos (teliosporos), que conferem a coloração escura e a textura esponjosa característica.

Para proliferar o U. maydis ‘pede’ um ambiente específico, o que inclui humidade, temperaturas entre 25 e 30°C e períodos prolongados de chuva. No entanto, os agricultores podem induzir artificialmente a infeção ao injetar esporos nas espigas, garantindo uma produção controlada para consumo.

Composição nutricional e benefícios para a saúde

Longe de ser um mero parasita destrutivo, o huitlacoche revela-se um alimento altamente nutritivo. Estudos demonstram que este fungo contém proteínas de alta qualidade, fibra alimentar e uma diversidade de compostos bioativos benéficos para a saúde humana. Entre os nutrientes mais destacados incluem-se, entre outros, aminoácidos essenciais (contém lisina em quantidades superiores às do próprio milho, um aminoácido fundamental para o crescimento e a reparação celular); ácidos gordos insaturados (coadjuvantes da saúde cardiovascular) e polissacarídeos e beta-glucanos (compostos associados ao reforço do sistema imunitário e à redução dos níveis de colesterol).

“Trufa mexicana”. O fungo de aparência pouco convidativa que se tornou um prato gourmet Taco de huitlacoche. créditos: Wikimedia Commons

Uso culinário

Na gastronomia mexicana, o huitlacoche é um ingrediente valorizado há séculos, integrando pratos tradicionais como quesadillas, tamales, sopas e molhos. O seu sabor singular, descrito como terroso, umami e ligeiramente adocicado, recorda uma combinação de cogumelos silvestres e milho torrado, tornando-o comparável à trufa europeia.

Apesar do seu aspeto inusitado, a aceitação do huitlacoche está a crescer no mercado internacional. Restaurantes de alta cozinha nos Estados Unidos e na Europa começaram a incorporá-lo em pratos sofisticados, destacando o seu perfil sensorial complexo. O aumento da procura impulsionou também investigações sobre métodos de cultivo sustentável e técnicas de conservação que permitam exportá-lo em estado fresco ou processado.

huitlacoche Espiga de milho atacada pelo fungo Ustilago maydis. créditos: Wikimedia Commons

Perspetivas agrícolas

Embora muitos agricultores considerem o huitlacoche um problema, a sua valorização gastronómica oferece oportunidades económicas significativas. O cultivo deliberado do fungo pode transformar uma perda agrícola numa fonte de rendimento valiosa. Além disso, o desenvolvimento de práticas agrícolas regenerativas, que promovem a biodiversidade e a saúde do solo, pode beneficiar-se da inclusão deste fungo na rotação de culturas.

Investigadores exploram atualmente métodos para induzir de forma eficiente a infeção do milho, permitindo uma produção previsível e economicamente viável. Estudos também avaliam o potencial de aplicação do Ustilago maydis na biotecnologia, incluindo a síntese de compostos bioativos para a indústria farmacêutica e alimentar.