Este cheeseburguer em lata apenas tem de ir ao micro-ondas. A indústria cedo absorveu o novo método de conservação dos alimentos. Do vidro, as conservas passaram para as latas de metal, primeiro de ferro estanhado, mais tarde de alumínio e de aço. Com a invenção do abre-latas em 1815, as conservas encontraram maior aceitação por parte dos consumidores, antes obrigados a abrir os recipientes com martelo e escopo.

Cabeça de carneiro

Não é estranho a um português encontrar à mesa cabeça de carneiro. Em conserva, será menos habitual.

Crisálidas de bicho-da-seda

A sericultura, ou seja a criação de bichos-da-seda para a produção da seda crua, é uma prática com perto de cinco mil anos na China. O ciclo de vida da lagarta envolve a fase da pupa (ou crisálida) encerrada num casulo constituído pelas glândulas salivares. É esta pupa que é comercializada em conserva no Oriente, em países como a Coreia do Sul. A textura é semelhante à do camarão, embora menos consistente. O sabor é herbáceo.

Perninhas de rã em conserva

A conserva em lata é hoje um produto global e, como tal, um meio para percebermos os hábitos alimentares de diferentes culturas e a relatividade dos gostos à mesa. Pode parecer-nos estranho o consumo de pernas de rã por parte dos norte-americanos. A estes afigura-se estranho o nosso gosto por lulas em conserva.

Sushi em conserva

Estas conservas são comercializadas no Japão.

Insetos aquáticos comestíveis

Estes insetos em conserva são utilizados, por exemplo, para enriquecer molhos.

Opossum

Também conhecido por Gambá, o Opossum possui uma carne muito apreciada no Sul dos Estados Unidos. Há inúmeras marcas a comercializar este petisco em conserva.

Conserva de testículos de peixe