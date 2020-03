Napoleão e os 23 frangos

No início do século XIX, Napoleão Bonaparte era, no que respeita aos hábitos alimentares, um modelo de sobriedade, bem longe do perfil megalómano que lhe é reconhecido nas conquistas militares. A ementa diária do imperador francês não se distanciava da dos seus soldados. Bonaparte cumpria as refeições com um rigor militar, não excedendo os 15 minutos para cada uma. Somente ao domingo, junto da família e de alguns dignitários, se prestava a uma refeição mais prolongada.

De tal forma vivia, alheio aos prazeres da mesa, que certa vez, conta-se, ter-se-á esquecido do jantar. Os moços de cozinha do palácio, esmerados no serviço, foram colocando, sucessivamente no espeto, 23 frangos, preocupados como estavam em levar a peça de carne ainda quente à mesa.

Na ocasião terá alguém comentado que: “Quando um homem faz perder, assim, 23 frangos, tem-se direito a concluir daí que ele nada percebe de cozinha”.

A invenção do pão industrial fatiado

Grandes invenções ou pelo menos com a capacidade de mudar uma parte deste nosso mundo, apenas fazem sentido depois de criadas. Algumas parecem estar condenadas ao insucesso mesmo quando são ainda meras ideias. Foi o caso do pão comercializado já fatiado, uma obsessão do norte-americano Otto Rohwedder, que parecia não fazer sentido na época, princípio do século XX. Conceber uma máquina que cortasse o pão às fatias não constituía um grande problema. Maior era mantê-las juntas e frescas.

Em 1912 Rohwedder concebeu um protótipo utilizando ganchos de cabelo, mas uma doença quase fatal e a perda de tudo num incêndio, na sua fábrica, desviou-o desse objetivo. Contudo, a invenção de uma máquina de embalar pão, em 1925, incitou-o a redobrar os esforços e, em janeiro de 1928, alcançou o objetivo.