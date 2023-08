Uma tosta que nasce do aproveitamento de dois bifes que sobraram de uma refeição anterior. Um bom pão, a dose certa de ovos mexidos e o molho de abacate e caju fazem magia.

Um prato leve, colorido e saudável. O sabor dos coentros faz um par perfeito com o salmão.

Comer também é viajar à mesa, mesmo quando o fazemos em família, no conforto de nossas casas. Aqui, uma viagem de inspiração asiática com o arroz a conduzir a sinfonia de sabores.

Casa bem com as tostas e torradas, mas não o devemos desmerecer sobre a pizza. O queijo aqui numa combinação com aproveitamentos de carnes e brócolos.

Do livro Comida Fit chega-nos esta receita do chefe de cozinha do escocês Gordon Ramsay. Para servir com umas batatas novas e uma salada verde.

É importante nesta receita que a chapa esteja bastante quente para que as lulas cozinhem rapidamente até ficarem tenras.

Feijão bem apurado e pataniscas de tom dourado fazem o casamento perfeito na mesa nacional. Aqui com um twist que substitui o bacalhau pelo salmão. Pode, mesmo, aproveitar a posta de peixe que sobrou da refeição anterior.

Uma tarte praticamente sem açúcar que recebe um toque final de doçura com um pouco de doce de pêssego.