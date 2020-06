O salmão com limão do chefe de cozinha Gordon Ramsay

Preparação

Diz-nos o próprio Gordon Ramsay: "é um prato muito fácil de preparar e o peixe não requer atenção depois de estar no forno. O bónus desta receita é que é igualmente deliciosa servida quente, morna, à temperatura ambiente ou até fria; por isso, mesmo que se esqueça do salmão depois de o tirar do forno, não vai arruinar

a refeição. Sirva o salmão com batatas novas, uma salada verde e muita maionese caseira".

Pré‐aqueça o forno a 200 °C/gás 6.

Coloque o salmão, com a pele virada para baixo, numa assadeira grande forrada com papel vegetal.

Misture o sumo de limão com o wasabi, o molho inglês e o azeite, até estar tudo muito bem ligado, e tempere com sal e pimenta.

Deite esta mistura por cima do salmão, tendo o cuidado de espalhar bem a marinada por toda a superfície do peixe, não esquecendo os lados.

Leve a assadeira ao forno pré‐aquecido durante 20 a 25 minutos, até o salmão estar no ponto.

Retire o salmão do forno e deixe repousar durante alguns minutos. Espalhe por cima as folhas de rúcula e sirva com os quartos de limão.

Esta receita é parte integrante do livro de cozinha “Comida Fit” (Porto Editora) de Gordan Ramsay.