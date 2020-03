Hambúrguer de salmão com salada

Preparação

Cortar o salmão em pedaços muito pequenos. Numa taça, juntar o salmão, a cebola picada, o ovo e o pão ralado. Temperar com sal e pimenta e misturar tudo muito bem. Dividir esta mistura em seis porções iguais. Transformar cada porção numa bola, apertando gentilmente. Colocar num prato e pressionar, achatando, para dar a forma ao hambúrguer. Levar ao frigorífico durante, pelo menos, 30 minutos. Podem congelar alguns hambúrgueres, se não os forem consumir todos de imediato, embrulhados individualmente em película aderente.

Lavar bem a beterraba e secar com papel de cozinha. Com uma faca ou uma mandolina, cortar em rodelas muito finas. Fritar em óleo quente, em durante três a quatro minutos, até que deixe de fazer espuma. Colocar sobre papel de cozinha para secar o excesso de óleo e temperar com sal.

Cozinhar os hambúrgueres numa frigideira ou grelha quentes, sobre lume médio, durante três a quatro minutos de cada lado.

Abrir um pãozinho, colocar uma folha de alface e, sobre esta, um hambúrguer de salmão. Por cima dispor folhas de mizuna e coentros. Temperar com umas gotas de sumo de limão. Servir com os chips de beterraba.