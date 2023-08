Há quem lhes chame um figo de tão boas que são estas receitas. Na realidade, dos figos não se escapam, pois esta fruta de verão protagoniza nestes pratos entre as opções saudáveis, como as saladas, e aquelas que nos provocam com o seu quê de doce. Bom proveito.

Salada de burrata e quinoa com figos e meloa, sugestão da Hôma.