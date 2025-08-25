A Poke House abriu um novo espaço em Sintra, trazendo para a zona de restauração do Alegro a sua interpretação dos tradicionais poke bowls havaianos, combinados com influências da cozinha californiana.

O poke nasceu no Havai como uma refeição simples de peixe cru cortado em cubos, temperado com sal, algas e frutos secos. Com o tempo, evoluiu e ganhou novas combinações, tornando-se num prato versátil que se adapta a diferentes culturas gastronómicas. Hoje é servido em bowls, misturando bases como arroz ou quinoa, proteínas variadas e uma diversidade de vegetais, fruta e molhos.

Na Poke House, marca criada em Milão no ano de 2018, os clientes podem optar por receitas já definidas pelos chefs ou compor o seu próprio bowl. Entre as opções, encontram-se bases como arroz de sushi, quinoa ou salada; proteínas como salmão, atum, frango ou tofu; e acompanhamentos que vão de edamame e manga a algas e sementes. A carta inclui ainda sobremesas como mochis e mousse de coco.

O restaurante ocupa cerca de 30 metros quadrados e junta-se à oferta já existente do Alegro Sintra, que passa a contar com mais de 20 conceitos gastronómicos e atinge a ocupação total na área de restauração.