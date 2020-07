Gelado de bolachas de gengibre com baunilha

Preparação

1. Leve um tacho com o leite e as natas ao lume, a baixa temperatura, sem deixar ferver.

2. Num recipiente à parte, misture o açúcar com o mel, as claras, as especiarias e a baunilha.

3. Verta o preparado do leite sobre o preparado das claras e envolva bem.

4. Transfira a mistura obtida para um tacho e leve novamente ao lume, a uma temperatura média, mexendo sempre, durante cerca de cinco minutos.

5. Verta a mistura obtida numa forma de gelado e leve ao congelador durante, pelo menos, duas horas. Passado esse tempo, retire o gelado do frigorífico e bata-o com uma batedeira elétrica.

6. Repita a operação mais duas vezes, de hora a hora. Depois da última, leve o gelado ao congelador durante cerca de quatro horas.

7. Momentos antes de servir, retire o gelado do congelador. Entretanto, triture três bolachas de gengibre. Sirva o gelado decorado com as restantes bolachas de gengibre, polvilhado com as bolachas de gengibre em pó.