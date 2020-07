Bolo de gelado de baunilha com bolachas de chocolate e frutos vermelhos

Preparação

1. Triture as bolachas e reserve. Leve a manteiga num tacho ao lume. Quando estiver derretida, misture-a com as bolachas e amasse até obter um preparado homogéneo. Tire o gelado de baunilha do congelador.

2. Forre uma forma de tarte redonda com o preparado de bolacha e leve ao frigorífico. Corte os frutos vermelhos maiores em pedaços.

3. Num recipiente, misture o gelado amolecido com os frutos vermelhos e as raspas de chocolate e envolva bem. Verta o preparado sobre a base de bolacha e leve ao congelador durante três a quatro horas.

4. Cerca de cinco minutos antes de servir, retire o bolo de gelado do congelador e decore-o com os frutos silvestres. Sirva de imediato.