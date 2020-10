Calzone de grelos, abóbora assada, tomate e cogumelos

Preparação

1. Corte finamente a cebola e reserve. Corte a abóbora em pequenos cubos e reserve. Fatie os cogumelos e reserve.

2. Numa frigideira, faça um refogado com o azeite e a cebola. Tempere com o sal. Aqueça o forno a 200º C.

3. Coloque os cubos de abóbora num tabuleiro, tempere-os com azeite, sal e pimenta e leve-os a assar durante 15 minutos. Passado esse tempo, retire e reserve.

4. Junte os grelos e os cogumelos crimini ao refogado e salteie-os por cinco minutos. Acrescente o alho e deixe cozinhar mais cinco minutos.

5. Estenda a massa de piza numa superfície formando um círculo. Barre metade do disco com o molho de tomate e disponha depois sobre ele o preparado à base de grelos.

6. Adicione a abóbora e o queijo mozarela em fatias. Cubra o recheio com a restante massa e sele as extremidades. Faça um pequeno golpe na parte de cima.

7. Polvilhe o calzone com o queijo ralado e com a pimenta e leve ao forno, cerca de 20 minutos, até ficar dourado. Sirva o calzone quente ou morno.