Sopa de miso com vegetais salteados

Preparação

1. Corte a cebola e a cenoura em cubos pequenos. Corte os chuchus e o alho francês em tiras. Salteie os vegetais durante dois minutos no de óleo de sésamo.

2. Junte quatro taças de água mal cheias e deixe cozinhar durante 10 a 15 minutos, baixando o lume quando levantar fervura.

3. Mergulhe a alga num pouco de água durante dois minutos. Corte-a e junte-a à sopa, juntamente com a respetiva água. Deixe ferver. Pique o cebolinho e reserve.

4. Sirva a sopa nas taças de sopa, temperada com o miso. Use uma colher de sobremesa rasa por taça de sopa. Polvilhe com o cebolinho picado e leve à mesa. Bom proveito!