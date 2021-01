Bolo de limão e gengibre

Preparação

1. Comece por misturar o açúcar com a farinha. Junte depois as gemas, depois o óleo, o sumo e a raspa do limão, o gengibre ralado e o fermento. Envolva tudo muito bem.

2. Bata as claras em castelo e junte-as ao preparado, misturando bem.

3. Coloque a mistura numa forma redonda com buraco previamente untada e polvilhada, e leve a cozinhar em forno pré-aquecido a 180º C durante cerca de 45 minutos. Sirva frio.