Bolinhos de linhaça com limão e chá de ervas secas

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 180º C e forre um tabuleiro com papel vegetal. Bata os ovos e reserve.

2. Numa taça, misture os ingredientes secos com um garfo. Acrescente os ovos, a margarina vegetal derretida, o sumo de limão, a água e o xarope de ácer e bata bem, misturando cuidadosamente todos os ingredientes. Deixe a massa a repousar durante cinco minutos para engrossar.

3. Forme pequenas bolas, com a ajuda de uma colher de sopa ou com as suas mãos, até terminar a massa. Coloque-as, de seguida, no tabuleiro untado com margarina vegetal e, com as mãos húmidas, pressione-as levemente, até ficarem com cerca de um centímetro de espessura.

4. Leve os bolinhos ao forno durante cerca de 20 minutos. Depois de cozidos, retire-os do forno e deixe-os arrefecer antes de comer. Sirva os bolinhos mornos ou frios.