Tiramisu italiano com licor de uísque

Preparação

1. Misture, num recipiente, o queijo mascarpone e o leite condensado, envolvendo-os cuidadosamente. Junte as gemas peneiradas e continue a envolver com suavidade até obter um creme amarelado.

2. Adicione as claras em castelo ao preparado anterior, com o cuidado de não as envolver muito. Reserve.

3. Num recipiente à parte, misture o café com o licor de uísque. Molhe ligeiramente os biscoitos no café, com o cuidado de não os deixar empapar. Transfira-os para um recipiente refratário retangular ou distribua-os por taças.

4. Disponha uma camada de creme sobre os biscoitos, alternando. Termine com uma de creme.

5. Polvilhe o tiramisu com chocolate em pó e leve ao frigorífico durante quatro a seis horas. Sirva-o frio, enfeitado com palitos de la reine secos e com pedaços de chocolate de leite.