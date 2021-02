Bolo cremoso de chocolate preto com creme de lima

Preparação

1. Unte uma forma com manteiga e forre o fundo com papel vegetal também untado com esta gordura. Pré-aquecça o forno a 175º C.

2. Bata a manteiga com o açúcar. Junte os ovos, sem parar de bater. Derreta o chocolate no micro-ondas ou em lume brando.

3. Adicione o chocolate derretido à massa. Acrescente a farinha e bata até obter uma massa homogénea. Verta a massa na forma e leve ao forno durante 25 minutos. O bolo deve ficar bastante cremoso no interior, por isso não necessita de fazer o teste do palito.

4. Prepare o creme de lima. Misture bem todos os ingredientes até obter um creme homogéneo e reserve.

5. Desenforme o bolo depois de frio e barre o topo com o creme. Sirva de imediato, decorado com as cerejas.